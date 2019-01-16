Дублеры, без которых не обходится не одна голливудская знаменитость (Фото)

Современное кино день ото дня становится все более зрелищным. А значит, у каскадеров появляется все больше и больше работы. И если вы думаете, что их услугами пользуются лишь некоторые актеры, то вы ошибаетесь. Даже у таких здоровяков, как Майк Тайсон, есть свои дублеры на съемочной площадке. И хотя роль двойников в кино неоценима, зачастую они остаются незамеченными и непризнанными.