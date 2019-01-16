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Среда, 16.01.2019
Дублеры, без которых не обходится не одна голливудская знаменитость (Фото)
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Дублеры, без которых не обходится не одна голливудская знаменитость (Фото)

Современное кино день ото дня становится все более зрелищным. А значит, у каскадеров появляется все больше и больше работы. И если вы думаете, что их услугами пользуются лишь некоторые актеры, то вы ошибаетесь. Даже у таких здоровяков, как Майк Тайсон, есть свои дублеры на съемочной площадке. И хотя роль двойников в кино неоценима, зачастую они остаются незамеченными и непризнанными.
/www.adme.ru
Фото: /www.adme.ru
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Кино, Актеры, Актрисы, За кадром, Дублеры.
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