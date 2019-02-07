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Четверг, 07.02.2019
Преодолеть трудности любой ценой: Лучшие фильмы о выживании (Фото)
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Преодолеть трудности любой ценой: Лучшие фильмы о выживании (Фото)

Величайшие фильмы о выживании показывают мучительные приключения на пределе человеческих возможностей. Фильмы о выживании противопоставляют людей любой угрозе и смотрят, как они реагируют. И героям этих фильмов просто нужно выжить.
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