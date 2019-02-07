Преодолеть трудности любой ценой: Лучшие фильмы о выживании (Фото) Величайшие фильмы о выживании показывают мучительные приключения на пределе человеческих возможностей. Фильмы о выживании противопоставляют людей любой угрозе и смотрят, как они реагируют. И героям этих фильмов просто нужно выжить.