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Первый трейлер мультсериала-антологии "Любовь, смерть и роботы" (Видео)

Первый трейлер мультсериала-антологии "Любовь, смерть и роботы" (Видео)
13:44 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: Премьера мультсериала-антологии уже 15 марта на Netflix.

В сети наконец-то появился трейлер анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы" ("Love, Death & Robots"). Это совместный проект Дэвида Финчера и Тима Миллера. Мультсериал состоит из 18 отдельных мультфильмов.

Антология охватит почти все возможные анимационные жанры, форматы и стили: от научной фантастики и фэнтези до комедии и хорроров. Тематически серия мультфильмов затронет проблемы расизма, войн, власти, человеческой природы, гражданских свобод и другие. Хронометраж каждого из 18 анимационных фильмов составит от 5 до 15 минут, в их создании принимали участие аниматоры со всего света, включая Венгрию, Корею, Францию и Канаду. 

Фильмы, которые обязательно нужно посмотреть на этой неделе (Видео)

Финчер и Миллер выступили в роли продюсеров "Любви, смерти и роботов". Принимали ли они участие в создании хотя бы одного из мультфильмов - неизвестно.

Напомним, Ранее стало известно,что дилогия "Приключения Паддингтона" получит третью часть. Но теперь появилась еще одна радостная новость - творение StudioСanal на основе книг британского писателя Майкла Бонда, скоро станет анимационным сериалом, запланированным к показу на детском канале Nickelodeon, сообщает BBC.

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Трейлер, Смотреть, Мультсериал-антология, Любовь смерть и роботы.
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