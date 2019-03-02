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Суббота, 02.03.2019
Волнующие фильмы, которые напоминают "Хатико" (Фото)
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Волнующие фильмы, которые напоминают "Хатико" (Фото)

Как можно не любить животных. Они радуют и поднимают настроение. Но иногда эти пушистые любимчики могут вызвать слезы, особенно, когда совершают какой-нибудь подвиг на наших голубых экранах. Например, основанный на реальных событиях фильм "Хатико" режиссера Лассе Халльстрем. Этот пес показал преданность до самой смерти - эта картина может растрогать даже самого черствого человека.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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