Волнующие фильмы, которые напоминают "Хатико" (Фото) Как можно не любить животных. Они радуют и поднимают настроение. Но иногда эти пушистые любимчики могут вызвать слезы, особенно, когда совершают какой-нибудь подвиг на наших голубых экранах. Например, основанный на реальных событиях фильм "Хатико" режиссера Лассе Халльстрем. Этот пес показал преданность до самой смерти - эта картина может растрогать даже самого черствого человека.