Встретить персонажей из любимых фильмов теперь реально (Фото) Хотя это может звучать слишком невероятно, чтобы быть правдой, Интернет-пользователи время от времени предоставляют фотодоказательства того, как им встречается то Тор, то Гарри Поттер, то Флин Райдер.