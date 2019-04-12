Вышел трейлер фильма "Анна" от Люка Бессона (Видео)

В сети опубликован трейлер нового фильма от популярного режиссера Люка Бессона. Главная роль в ленте "Анна" досталась модели из России Саше Лусс. Также в фильме сыграют Люк Эванс, Киллиан Мерфи и Хелен Мерфи. Фильм выйдет в прокат 21 июня.