Что посмотреть: 11 самых откровенных сериалов Сериалы имеют неизменную популярность среди зрителей разных возрастов. Чтобы добиться постоянной аудитории, телевизионщики идут на любые уловки, вплоть до насыщения сюжета эротическими сценами. Конечно, такой прием ограничивает возрастную категорию, однако результат налицо - зашкаливающие рейтинги.