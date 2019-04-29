Уже не ребенок: Как с годами изменились популярные дети-актеры (Фото)

С тех пор, как известные фильмы "Питер Пэн", "Инопланетянин", "Малыш" и другие вышли на большие экраны, прошло уже как минимум 10-20 лет. Конечно же, маленькие актеры, которые исполняли роли, уже повзрослели. В этом посте вы увидите, как со временем изменились все эти актеры, сыгравшие детские роли в известных фильмах.