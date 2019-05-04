Breaking Bad: факты о семье Уолтера Уайта, которые понятны только американским зрителям

Лучший телевизионный сериал всех времен и народов "Во все тяжкие", настолько хорош, что многие пересматривали его несколько раз. Но, даже если вы потратите на его просмотр годы, то не сможете понять некоторые вещи, доступные лишь американцам. Мы предлагаем вам несколько фактов, которые помогут взглянуть на любимый сериал по-новому.