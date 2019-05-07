"Игра престолов", "Шазам!", "Мстители": дублеры героев популярного кино и сериалов Все знают, что большинство опасных сцен в кино снимают при помощи дублеров. Хотелось бы верить, что известные актеры и сами могут выполнять трюки, но это далеко не всегда так. Предлагаем вам посмотреть на тех людей, которые выполняют зрелищные трюки, но их имена и лица всегда остаются за кадром.