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Среда, 08.05.2019
"Игра престолов", "Шазам!", "Мстители": дублеры героев популярного кино и сериалов
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"Игра престолов", "Шазам!", "Мстители": дублеры героев популярного кино и сериалов

Все знают, что большинство опасных сцен в кино снимают при помощи дублеров. Хотелось бы верить, что известные актеры и сами могут выполнять трюки, но это далеко не всегда так. Предлагаем вам посмотреть на тех людей, которые выполняют зрелищные трюки, но их имена и лица всегда остаются за кадром.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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19:41 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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