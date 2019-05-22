Интересные факты о фильме "Рэмбо: Первая кровь" Фильм Теда Котчеффа о неубиваемом солдате Джоне Рэмбо. Предлагаем вам немного поностальгировать и вспомнить самые интересные факты об этом культовом фильме, казавшемся когда-то самым крутым.