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Среда, 22.05.2019
Интересные факты о фильме "Рэмбо: Первая кровь"
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Интересные факты о фильме "Рэмбо: Первая кровь"

Фильм Теда Котчеффа о неубиваемом солдате Джоне Рэмбо. Предлагаем вам немного поностальгировать и вспомнить самые интересные факты об этом культовом фильме, казавшемся когда-то самым крутым.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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