Опубликован новый трейлер предстоящего фильма "Терминатор" (Видео)

Компания Paramount Pictures порадовала поклонников франшизы "Терминатор" и выложила новый тизер-трейлер фильма. К ролям вернутся легенды - Арнольд Шварценеггер, а также исполнительница роли Сары Коннор - Линда Хэмилтон. В съемках также приняли участие Маккензи Дэвис, Наталия Рейс, Габриель Луна и Диего Бонета. Премьера картины "Терминатор: Темные судьбы" в Украине состоится 31 октября 2019.