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Четверг, 23.05.2019

Опубликован новый трейлер предстоящего фильма "Терминатор" (Видео)

Компания Paramount Pictures порадовала поклонников франшизы "Терминатор" и выложила новый тизер-трейлер фильма. К ролям вернутся легенды -  Арнольд Шварценеггер, а также исполнительница роли Сары Коннор - Линда Хэмилтон. В съемках также приняли участие Маккензи Дэвис, Наталия Рейс, Габриель Луна и Диего Бонета. Премьера картины "Терминатор: Темные судьбы" в Украине состоится 31 октября 2019.
Фото: Instagram
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Арнольд Шварценеггер, Видео, Терминатор, Новый трейлер, Линда Хэмилтон, Темная судьба.
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