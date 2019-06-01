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Суббота, 01.06.2019
Гениальные карикатуры на героев телесериала "Игры престолов"
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Гениальные карикатуры на героев телесериала "Игры престолов"

Пермский художник Роман Хуснуллин, который творит в сети под ником romulyaka, держит руку на пульсе. И когда с окончанием "Игры престолов" разговоры только о ней, он выдал целый цикл работ по мотивам культового сериала.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
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