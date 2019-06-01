Гениальные карикатуры на героев телесериала "Игры престолов" Пермский художник Роман Хуснуллин, который творит в сети под ником romulyaka, держит руку на пульсе. И когда с окончанием "Игры престолов" разговоры только о ней, он выдал целый цикл работ по мотивам культового сериала.