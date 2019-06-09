Знаменитые актеры в детстве и сейчас (Фото)

Вот как выглядели знаменитые актеры советского экрана в детские годы. К сожалению, многие архивные снимки сохранились не в самом хорошем качестве, но общего впечатления этот каприз времени не испортит.