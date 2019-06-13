"Чернобыль": 7 причин для просмотра популярного мини-сериала Сериал "Чернобыль" от HBO стал невероятно популярным и полюбился и критикам, и зрителям. Даже на киносайте IMDb "Чернобыль" является лучшим в топе ТВ-шоу и опередил по рейтингам сериал "Игра престолов" - 9,7 из 10. Но чем же он так хорош? Вот семь ответов, объясняющих причину.