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Четверг, 13.06.2019
"Чернобыль": 7 причин для просмотра популярного мини-сериала
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"Чернобыль": 7 причин для просмотра популярного мини-сериала

Сериал "Чернобыль" от HBO стал невероятно популярным и полюбился и критикам, и зрителям. Даже на киносайте IMDb "Чернобыль" является лучшим в топе ТВ-шоу и опередил по рейтингам сериал "Игра престолов" - 9,7 из 10. Но чем же он так хорош? Вот семь ответов, объясняющих причину.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Чернобыль, Мини-сериал, Причины просмотра.
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