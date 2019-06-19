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Среда, 19.06.2019
Опозорились не по-детски: голливудские актеры рассказали о самых позорных сценах в карьере
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Опозорились не по-детски: голливудские актеры рассказали о самых позорных сценах в карьере

Актеры нередко сожалеют об определенных сценах в своих фильмах. Они соглашаются на участие в сомнительных кинопроектах, часто оказываются физически и морально истощены, иногда выглядят попросту глупо, сами того не подозревая. Вспоминая печальный опыт, кинозвезды смеются над собой или стыдливо отмахиваются и уж точно не согласятся на еще один дубль.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Голливуд, Актеры, Съемки фильма, Постыдные сцены.
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