Скачать
Четверг, 04.07.2019
Как же бесит: штампы из романтических комедий, которые всех раздражают
1 / 25

Как же бесит: штампы из романтических комедий, которые всех раздражают

Сообщество издания BuzzFeed вспомнило вещи, которые их больше всего бесят в сюжетах мелодрам и романтических комедий. Почему герои всегда целуются под дождем? Неужели, чтобы стать красивой, главной героине достаточно снять очки? Как одиноким людям удается жить в отличных квартирах в центре города? Ждем ответа от режиссеров и сценаристов.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильмы, Кино, Штампы, Романтические комедии.
11:31 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь