Как же бесит: штампы из романтических комедий, которые всех раздражают

Сообщество издания BuzzFeed вспомнило вещи, которые их больше всего бесят в сюжетах мелодрам и романтических комедий. Почему герои всегда целуются под дождем? Неужели, чтобы стать красивой, главной героине достаточно снять очки? Как одиноким людям удается жить в отличных квартирах в центре города? Ждем ответа от режиссеров и сценаристов.