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Секреты кинематографа: процесс создания спецэффектов (Фото)
В современном кинематографе без спецэффектов никуда. Мы представляем вам фантастические примеры наложения спецэффектов из последних популярных фильмов: от зеленого экрана до CGI (изображения, сгенерированные при помощи трехмерной компьютерной графики) — в общем, все ухищрения, которые используют для создания ваших любимых фильмов.
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