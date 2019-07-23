"Очень странные дела 3": снимки из сериала на фоне мест съемок (Фото)

Этот пост посвящается всем поклонникам научно-фантастического фильма ужасов "Очень странные дела" и выходу третьего сезона этот популярного сериала, премьера которого состоялась 4 июля. В этой коллекции снимков вы увидите кадры из фильма, сфотографированные на месте съемок.