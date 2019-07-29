Актеры, которые в фильмах стали копией своих прототипов

"Меня там нет" В биографической драме Тодда Хейнса о жизни Боба Дилана главные роли достались сразу нескольким актерам. Ричард Гир, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бэйл и Маркус Карл Франклин — все эти люди стали отражением разных этапов жизни легендарного автора и исполнителя. Никого не забыли? Ну конечно! Кейт Бланшетт. Ее сходство с Бобом Диланом действительно поражает.