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Понедельник, 29.07.2019
Актеры, которые в фильмах стали копией своих прототипов
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Актеры, которые в фильмах стали копией своих прототипов

"Меня там нет" В биографической драме Тодда Хейнса о жизни Боба Дилана главные роли достались сразу нескольким актерам. Ричард Гир, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бэйл и Маркус Карл Франклин — все эти люди стали отражением разных этапов жизни легендарного автора и исполнителя. Никого не забыли? Ну конечно! Кейт Бланшетт. Ее сходство с Бобом Диланом действительно поражает.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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