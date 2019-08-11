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Для истинных любителей книг: литературные кафе в Киеве

Смотрите фото (6)
Для истинных любителей книг: литературные кафе в Киеве
20:25 Сегодня Телеграф kievvlast.com.ua Фото: pixabay

Новости культуры:Если у Вас есть свободное время для уединения в заведении, отличным вариантом станет литературное кафе.

  • 1

    Кнайп-клуб “Купідон”

    Его называют последним приютом украинской интеллигенции. Это старейший в Киеве бар и клуб. Первый настоящий литературно-художественный хаб. Здесь регулярно проводятся литературные вечера и кинопоказы. Поэты читают стихи, а “Купидон” угощает кофе. Заведение является единственной и самой старой в Украине регулярной еженедельной литературной достопримечательностью.

    Адрес: ул. Пушкинская, 1-2

  • 2

    Литературное кафе “Имбирь”

    Литературное кафе “Имбирь” – уютное место в центре Киева с открытым пространством и неуловимым ощущением свободы. “Имбирь” – это вегетарианский ресторан, где главенствует здоровая и правильная еда. Помимо здоровой еды, заведение предлагает посетителям широкий ассортимент из собственной библиотеки.

    Адрес: ул. Жилянская, 7

  • 3

    ХАРМС

    Каждое утро ХАРМС открывает свои двери, чтобы накормить гостей правильной пищей, приготовить качественный кофе и посоветовать хорошие книги. Основной миссией ХАРМС считает популяризацию качественной литературы. Коллекция заведения – редкий и особый non-fiction. Книги тщательно подбирали, опираясь лишь на свой вкус.

    Адрес: ул. Владимирская, 45а

  • 4

    Довженко книги.кава.кіно

    Место для тех, кто, входя в книжный магазин, провидит там час за часом и не следит за течением времени. В заведении достаточно литературы от лучших украинских и зарубежных издательств на разнообразные темы. В литературном кафе можно, неспешно попивая свежесваренный кофе, читать литературу, представленную на полках, или заказать что-то лично для себя.

    Адрес: ул. Бульварно-Кудрявская, 43 а

  • 5

    Call me Cacao

    Call me Cacao – моно заведение, которое специализируется на какао. Помимо множества разновидностей напитка из какао бобов, в заведении можно найти литературу на любую интересующую Вас тему и присесть на подоконник, наслаждаясь книгой, какао и видом на Подол.

    Адрес: ул. Нижний Вал, 35

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