BBC опубликовала первый трейлер трехсерийного мини-сериала "Война миров" (Видео)

Новости культуры:В сети появился трейлер новой версии-адаптации фантастического боевика, классики Г. Уэллса "Война миров" о вторжении пришельцев.

События происходят в эдвардианской Англии, в южном английском графстве Суррей. Актерский состав фильма подобран на любой вкус: звезда из трех частей сериала Рэйф Сполл ("Мир Юрского периода: падший король"), Элеонора Томлинсон ("Полдарк"), Руперт Грейвс ("Шерлок") и Роберт Карлайл ("Мужской стриптиз").

На Землю в, как обычно, спокойную британскую сельскую местность приземляется метеорит, внутри которого находятся инопланетяне. Сериал раскрывает всю суть нарастающего человеческого страха.

Трехсерийный сериал будет транслироваться на флагманском канале BBC One этой осенью. ITV Studios продала шоу крупным европейским странам и более чем 50 африканским территориям.

Сполл играет Джорджа, человека, которому удается избежать неудачного брака, чтобы начать новую жизнь с Эми (Томлинсон), несмотря на неодобрение общества. Грейвс играет брата Джорджа, а Карлайл - астронома.