"Святая Мод": в сети появился дебютный трейлер хоррора (Видео)

Главные роли сыграли Морфидд Кларк и Дженнифер Эль. Режиссером выступила дебютантка Роуз Гласс. В центре сюжета — скромная и религиозная медсестра по имени Мод, которая пытается спасти душу своей умирающей пациентки-балерины Аманды. Однако зловещие силы и греховное прошлое девушки угрожают ее праведной жизни. Мировая премьера ленты запланирована на 27 марта 2020 года.