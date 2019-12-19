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Четверг, 19.12.2019

"Святая Мод": в сети появился дебютный трейлер хоррора (Видео)

Главные роли сыграли Морфидд Кларк и Дженнифер Эль. Режиссером выступила дебютантка Роуз Гласс. В центре сюжета — скромная и религиозная медсестра по имени Мод, которая пытается спасти душу своей умирающей пациентки-балерины Аманды. Однако зловещие силы и греховное прошлое девушки угрожают ее праведной жизни. Мировая премьера ленты запланирована на 27 марта 2020 года.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Фильм, Хоррор, Трейлер, Святая Мод.
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