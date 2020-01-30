Тогда и Сейчас: знаменитые актеры в своей первой роли и сегодня (Фото)

Предлагаем подборку фотосравнений "первая роль - последняя на сегодня роль", чтобы увидеть не только то, насколько эти звезды изменились за годы внешне, но и насколько далеко они продвинулись в своей карьере.