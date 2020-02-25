"Тихое место 2": Paramount Pictures представила новый ролик хоррора (Видео)

Киностудия Paramount Pictures презентовала новый ролик сиквела хоррора "Тихое место", съемки которого уже завершены. К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри. Режиссером продолжения выступит автор первой части Джон Красински.