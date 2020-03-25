В связи с коронавирусом: опубликованы первые 9 минут "Бладшота" (Видео)

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первые 9 минут супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем.
Таким образом студия объявила о раннем выходе фильма в цифровом формате. Sony приняла такое решение из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением коронавируса.
"Бладшот" уже доступен на Amazon, VUDU и iTunes. В украинский прокат картина Дэйва Уилсона вышла 12 марта - как раз с началом карантина.
Согласно синопсису история начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит мужчину, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот. Со временем к нему возвращается память, он вспоминает человека, который убил его жену, и отправляется на поиски, одержимый жаждой мести.
Напомним:
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