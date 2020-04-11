Как герои "Очень странных дел" звучат в разных станах: забавное видео

Сервис Netflix опубликовал ролик с нарезкой сцен из популярного сериала "Очень странные дела", в котором герои сериала говорят на разных языках. В частности, Финн говорит на итальянском, Дастин ругается на немецком, Хоппер кричит на японском, а Стив заговорил на русском.