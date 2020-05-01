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Коронавирус в мире: киноиндустрия несет огромные убытки

Коронавирус в мире: киноиндустрия несет огромные убытки
17:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Многие кинотеатры остановили работу, что привело к миллиардным убыткам в Голливуде.

2019 год был очень успешным для Голливуда. Специалисты утверждают, что кассовые сборы за этот период выросли до рекордных 31,1 миллиарда долларов. Однако радоваться таким показателям пришлось недолго: фильмы, которые готовили показать весной 2020 года, изменили дату выхода. По подсчетам экспертов Variety, общие потери могут достигать 5 миллиардов долларов!

Причиной для неутешительных прогнозов является пандемия коронавируса. Впервые заболевание обнаружили в Китае в конце 2019 года. Однако заболевание быстро распространилось на Японию, Южную Корею, Европу и США. По последним данным, в мире зафиксировано 3 257 520 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего - в США (1 069 826), Испании (213 435), Италии (205 463).

Из-за вспышки опасной болезни в мире закрыли кинотеатры и парки развлечений, а также отменили несколько мировых премьер. Наибольшие убытки в кассовых сборах прогнозируют странам Азии, в частности, Китаю и Южной Кореи. Только в первом государстве на неопределенный срок закрыли 70 тысяч кинотеатров. Неутешительные прогнозы и на прокат фильмов в Японии и Италии, которые были одними из главных кинорынков Голливуда.

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"Ситуация сейчас гораздо хуже, чем мы наблюдали во время вспышки коронавируса MERS в 2015 году. Аудитория тогда снизилась до более чем 40%, но не было такого массового закрытия кинотеатров, и рынок восстановился примерно через месяц. Такого сценария можно не ждать с теперешним коронавирусом. Прогноз непредсказуемый", - рассказал представитель Корейской кинокомиссии.

Пока кинотеатры в отдельных странах Азии и Европы закрыты, премьеру ожидают десятки голливудских и китайских фильмов, которым прогнозировали большой успех в прокате. В частности, "Кролик Джоджо", "Дулитл", "Еж Соник", "1917", "Маленькие женщины", "Черная Вдова". После того, как заведения возобновят свою работу, даты дебютных показов сместятся, а представители киноиндустрии будут пытаться умело распределить премьерные показы за короткое время.

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Все по теме:

Голливуд, Кино, Убытки, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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