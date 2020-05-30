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Элизабет Мосс рассказала о съемках нового сезона "Рассказа служанки"

Элизабет Мосс рассказала о съемках нового сезона "Рассказа служанки"
10:26 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актриса рассказала, что съемки четвертого сезона до сих пор не возобновились.

Исполнительница главной роли в сериале Hulu "Рассказ служанки" Элизабет Мосс рассказала extratv о четвертом сезоне шоу, съемки которого в марте были приостановлены из-за коронавируса.

По ее словам, работа над новым сезоном до сих пор не возобновилась.

"У нас было всего две недели, поэтому нам еще снимать целый сезон. Мы хотим вернуться к работе, потому что есть люди, которых нужно поддерживать, надо платить за аренду, но в то же время ни одна человеческая жизнь не стоит телешоу. Мы просто пытаемся понять, как сделать это безопасно для всех", - рассказала Мосс.

Отметим, что в следующем месяце выходит еще одна работа с Элизабет Мосс - психологический триллер "Ширли" по одноименному произведению Сьюзан Скарф Меррелл. Из-за закрытия кинотеатров триллер "Ширли" сразу поступит в онлайн-прокат - премьера 5 июня.

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Напомним, сериал "Рассказ служанки", снятый на основе романа Маргарет Этвуд, в 2017 году стал настоящим триумфатором церемонии вручения теленаград "Эмми", одержав победу сразу в шести категориях. В 2018 году "Золотой глобус" принес в копилку проекта еще две статуэтки – в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая актриса в драматическом сериале", которой заслуженно стала Элизабет Мосс.

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Кино, Фильм, Съемки, Элизабет Мосс, Рассказ служанки.
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