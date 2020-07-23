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В 17 сезоне сериала "Анатомия страсти" врачи будут бороться с пандемией COVID-19

В 17 сезоне сериала "Анатомия страсти" врачи будут бороться с пандемией COVID-19
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Чем больше ажиотаж вокруг коронавируса, тем выше интерес зрителей к историям про эпидемии и опасные заболевания.

В 17 сезоне драмы "Анатомия страсти", которая выходит на канале ABC уже более 15 лет, будет затронута тема пандемии коронавируса.

Продюсер сериала Криста Вернофф отметила, что было бы странно, если бы самая популярная драма все-таки обошла такую важную тему. Известно, что за основу будут взяты откровения настоящих врачей.

Сюжет сериала "Анатомия страсти" будет очень простой – главная героиня берет свою команду и начинает бороться за жизни многих людей.

Сообщается, что съемки нового сезона пока не начались из-за условия карантина, объявленного в нескольких американских штатах, конечно же не позволяют полноценно вернуться к работе. 

Анатомия страсти

"Каждый год к нам приходят врачи и рассказывают свои истории. Правда, обычно они рассказывают что-то смешное или безумное, но в этом году все изменилось. Происходящее стало больше походить на терапию. Врачи сейчас вспоминают пережитые эмоции, буквально трясутся и пытаются не разрыдаться. Они бледны, и говорят о коронавирусе, как о войне, к которой они оказались не готовы", - отметила Криста Вернофф. 

Еще до окончания первого: HBO продлил "Перри Мейсона" на второй сезон

Напомним, кинокомпания NewLine отказалась от планов начать съемки фильма "Черный Адам", основанного на комиксах студии DC, в 2020 году. 

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Фильмы, Кино, Сериалы, Анатомия страсти.

Автор:

Телеграф
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