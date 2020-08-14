Съемки "Миссии невыполнимой 7" приостановили, и дело не в COVID-19

Производство фильма "Миссия невыполнима 7" было приостановлено из-за взрыва на съемочной площадке.

Производство боевика "Миссия невыполнима 7" снова поставлено на паузу. Причиной тому стал пожар, случившийся во время выполнения каскадером одного из трюков.

Согласно сообщению The Sun, в трюке участвовал каскадер на мотоцикле, спрыгнувший с высокого пандуса, но мотоцикл загорелся при посадке. Этот трюк, как сообщается, занял шесть недель подготовки, и является одним из самых дорогих эпизодов проекта, снятых в Англии.

На тушение пожарная служба Оксфордшира отправила на съемочную площадку пять пожарных бригад. И им удалось справиться с огнем.

По данным инсайдеров съемочная площадка закрыта до выяснения причин произошедшего.

Напомним, ранее режиссер Кристофер МакКуорри заявил, что планирует завершить съемки фильма к маю 2021 года. А также вопреки слухам, которые появились в СМИ после внезапного визита Тома Круза в Киев, новую часть боевика "Миссия невыполнима" в Украине снимать не станут.

Кроме этого, продюсеры нашли нового злодея для "Миссии невыполнимой 7", которого изначально должен быть играть британский актер Николас Холт.