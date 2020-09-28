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Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"

Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Молодая украинская актриса Дарья Петрожицкая не только продолжила принимать участие в шоу "Танцы со звездами", но и вернулась к съемкам комедийного сериала "Папик 2".

Актриса театра и кино, которая успевает и петь, и танцевать, Дарья Петрожицкая получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик".

После того, как девушка переболела кононавирусной инфекцией, она успела сняться в новом эфире развлекательного проекта на телеканале "1+1" - "Танцы со звездами-2020", а также вернуться на съемки второго сезона комедийного украинского сериала под названием "Папик", где в главных ролях также числится известный актер Станислав Боклан.

Новые фото со съемочной площадки "Папика 2" появились на официальных страницах сериала в Инстаграме, а также личном аккаунте Дарьи.

 
 
 
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"Наша Даша вернулась на съемки! Поздравляем с выздоровлением! Мы соскучились", - написали авторы сериала.

 
 
 
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В то же время представители сериала "Папик 2" уже поделились первыми кадрами нового сезона ленты. Судя по ролику, вместе с папиком красавица отправляется в его родной город.

 
 
 
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Напомним, сериал "Папик" стартовал 2 декабря 2019 года. В июле 2020 года начались съемки второго сезона сериала. Режиссером комедийного проекта стал Андрей Яковлев ("Сваты").

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Папик, Дарья Петрожицкая, Папик 2.

Автор:

Телеграф
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