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Четверг, 28.01.2021
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Умер Василий Лановой

Умер Василий Лановой
22:54 Сегодня Телеграф

28 января в больнице от осложнений после коронавируса умер известный актер Василий Лановой, которого буквально утром перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

О смерти артиста журналистам сообщила его жена Ирина Купченко.

 В больницу Лановой вместе со своей супругой попали еще в начале января. Купченко разрешили бороться с коронавирусом в домашних условиях, а Ланового оставили в медучреждении. Почти месяц медики боролись за жизнь артиста. По информации некоторых СМИ, ему даже сделали операцию на легких.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Актеры, Смерти, Василий Лановой.
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