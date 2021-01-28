Умер Василий Лановой

28 января в больнице от осложнений после коронавируса умер известный актер Василий Лановой, которого буквально утром перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О смерти артиста журналистам сообщила его жена Ирина Купченко.

В больницу Лановой вместе со своей супругой попали еще в начале января. Купченко разрешили бороться с коронавирусом в домашних условиях, а Ланового оставили в медучреждении. Почти месяц медики боролись за жизнь артиста. По информации некоторых СМИ, ему даже сделали операцию на легких.

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