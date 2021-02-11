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Lucasfilm разорвал контракт со звездой "Мандарлорца": известная причина

Lucasfilm разорвал контракт со звездой "Мандарлорца": известная причина
10:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram The Mandalorian

Американский боец ММА, актриса и модель Джина Карано ("Нокаут", "Форсаж 6", "Дэдпул") была со скандалом уволена студией Lucasfilm за ее антисемитские высказывания в социальных сетях.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что актриса, которая играла в американском сериале "Мандалорец", больше не будет участвовать в данном проекте.

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"Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и не заявлена на будущие проекты", - сказал интернет-изданию представитель кинокомпании.

Карано недавно стала объектом пристального внимания из-за нескольких сообщений, опубликованных в социальных сетях, включая антисемитский пост в ее Instagram. Некоторая часть содержания постов актрисы зафиксирована на скриншотах. Актриса сравнивает евреев при Холокосте и нынешних республиканцев, которые люто ненавидимы своими согражданами просто за то, что придерживаются иных политических взглядов.

Представитель Lucasfilm осудил Карано, заявив , что "ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы".

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Напомним, что "Мандалорец" режиссера Джона Фавро - первый игровой сериал, являющийся составной частью вселенной "Звездных войн", который выходит на стриминге Disney+. В проекте задействованы актеры Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Вернер Херцог, Омид Абтахи, Ник Нолти, Тайка Вайтити, Джанкарло Эспозито, Билл Берр и другие.

Второй сезон проекта стартовал 30 октября прошлого года. Дата выхода 3 сезона запланирована на 2021 год.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дисней, Джина Карано, Lucasfilm, Мандалорец.
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