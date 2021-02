Lucasfilm разорвал контракт со звездой "Мандарлорца": известная причина

Американский боец ММА, актриса и модель Джина Карано ("Нокаут", "Форсаж 6", "Дэдпул") была со скандалом уволена студией Lucasfilm за ее антисемитские высказывания в социальных сетях.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что актриса, которая играла в американском сериале "Мандалорец", больше не будет участвовать в данном проекте.

"Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и не заявлена на будущие проекты", - сказал интернет-изданию представитель кинокомпании.

Карано недавно стала объектом пристального внимания из-за нескольких сообщений, опубликованных в социальных сетях, включая антисемитский пост в ее Instagram. Некоторая часть содержания постов актрисы зафиксирована на скриншотах. Актриса сравнивает евреев при Холокосте и нынешних республиканцев, которые люто ненавидимы своими согражданами просто за то, что придерживаются иных политических взглядов.

She's transphobic, anti-mask, alt-right who parrots QAn*n conspiracies, doesn't believe in systematic racism, and now shares anti-semitic images.

WHY IS GINA CARANO NOT TRENDING SHE LITERALLY POSTED NAZI PROPAGANDA ON HER INSTAGRAM STORY LMAOOOO

— Parker || #BLM (@parkerbnelson) February 10, 2021