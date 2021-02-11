Lucasfilm разорвал контракт со звездой "Мандарлорца": известная причина

Американский боец ММА, актриса и модель Джина Карано ("Нокаут", "Форсаж 6", "Дэдпул") была со скандалом уволена студией Lucasfilm за ее антисемитские высказывания в социальных сетях.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что актриса, которая играла в американском сериале "Мандалорец", больше не будет участвовать в данном проекте.

"Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и не заявлена на будущие проекты", - сказал интернет-изданию представитель кинокомпании.

Карано недавно стала объектом пристального внимания из-за нескольких сообщений, опубликованных в социальных сетях, включая антисемитский пост в ее Instagram. Некоторая часть содержания постов актрисы зафиксирована на скриншотах. Актриса сравнивает евреев при Холокосте и нынешних республиканцев, которые люто ненавидимы своими согражданами просто за то, что придерживаются иных политических взглядов.

WHY IS GINA CARANO NOT TRENDING SHE LITERALLY POSTED NAZI PROPAGANDA ON HER INSTAGRAM STORY LMAOOOO pic.twitter.com/G1C5lJ3Quf — Parker || #BLM (@parkerbnelson) February 10, 2021

Представитель Lucasfilm осудил Карано, заявив , что "ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы".

Напомним, что "Мандалорец" режиссера Джона Фавро - первый игровой сериал, являющийся составной частью вселенной "Звездных войн", который выходит на стриминге Disney+. В проекте задействованы актеры Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Вернер Херцог, Омид Абтахи, Ник Нолти, Тайка Вайтити, Джанкарло Эспозито, Билл Берр и другие.

Второй сезон проекта стартовал 30 октября прошлого года. Дата выхода 3 сезона запланирована на 2021 год.