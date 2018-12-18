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Научно-популярные книги: читатели будут в восторге
Научно-популярная литература совмещает приятное с полезным: простыми словами рассказывает о сложных вещах. Вашему вниманию представлены лучшие научно-популярные книги — интересная информация в доступном формате, которая изменит ваш взгляд на многие вещи. А еще это по-настоящему увлекательное и очень веселое развлечение.
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