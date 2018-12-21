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Игра Престолов и книга: что общего между книжными и сериальными героями (Фото)
Сериал "Игра престолов" прославил эпопею Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и облегчил жизнь тем, кто предпочитает смотреть, а не читать. Однако создатели телеверсии не учли или сознательно опустили некоторые детали в образах персонажей, которые попытались воссоздать в своих иллюстрациях многочисленные поклонники этой волшебной истории.
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