Скачать
Среда, 09.01.2019
Фантастические произведения искусства из книг канадского художника (Фото)
1 / 19

Фантастические произведения искусства из книг канадского художника (Фото)

Этот человек обладает многими талантами. Его работы выставлялись в галереях и театрах по всему миру. Он не только очень опытный художник и скульптор, но еще и неплохой музыкант, композитор и режиссер. Его имя Guy Laramee и он родом из Канады, провинция Квебек. Эту технику создания необычных пейзажей можно назвать как "резьба по книгам", и материалом здесь служат старые словари и энциклопедии.
loveopium.ru
Фото: loveopium.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Литература, Резьба, Книжные шкафы, Великая стена, Guy Laramee, Гай Ларам.
22:04 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь