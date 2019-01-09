Фантастические произведения искусства из книг канадского художника (Фото) Этот человек обладает многими талантами. Его работы выставлялись в галереях и театрах по всему миру. Он не только очень опытный художник и скульптор, но еще и неплохой музыкант, композитор и режиссер. Его имя Guy Laramee и он родом из Канады, провинция Квебек. Эту технику создания необычных пейзажей можно назвать как "резьба по книгам", и материалом здесь служат старые словари и энциклопедии.