Интересные короткие книги для ленивых читателей (Фото) Есть произведения, которые читаются легко и быстро, но оставляют в душе неизгладимый след. И им вовсе нет необходимости тягаться с "Войной и миром" — каждое из них прекрасно в своей лаконичности.