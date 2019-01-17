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Четверг, 17.01.2019
Любителям хорошей литературы посвящается: 10 изысканных книг от нобелевских лауреатов (Фото)
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Любителям хорошей литературы посвящается: 10 изысканных книг от нобелевских лауреатов (Фото)

Нобелевская премия по литературе вручается почти каждый год последние 115 лет. Но вручение ее совсем не похоже на "Оскар" и редко появляется в топе новостей. Часто нам неизвестны даже имена писателей, которых ученое жюри посчитало достойными войти в историю мировой литературы. А зря. Среди них есть яркие и совершенно "неформатные" писатели и громкие имена, чьи лучшие книги не всегда известны.
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Фото: pixabay.com
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