Любителям хорошей литературы посвящается: 10 изысканных книг от нобелевских лауреатов (Фото)

Нобелевская премия по литературе вручается почти каждый год последние 115 лет. Но вручение ее совсем не похоже на "Оскар" и редко появляется в топе новостей. Часто нам неизвестны даже имена писателей, которых ученое жюри посчитало достойными войти в историю мировой литературы. А зря. Среди них есть яркие и совершенно "неформатные" писатели и громкие имена, чьи лучшие книги не всегда известны.