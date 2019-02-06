Книги о самой романтической любви: Топ-10 Есть множество книг, в которых мужчина встречает женщину, мужчина добивается женщины (или женщина добивается мужчину) и затем они живут долго и счастливо. Несомненно, их приятно читать, но вот можно ли их назвать запоминающимися? Возможно. Но есть такие истории любви, которые никого не оставят равнодушным. Истории, о которых вы будете помнить всю жизнь.