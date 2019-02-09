Короткие романы: топ-8 лучших

Кто сказал, что роман – это обязательно огромный том? А как же "краткость – сестра таланта"? Сегодня существует отдельный жанр – короткий роман, так что предлагаем обзор восьми лучших из них. Итак, начнем!