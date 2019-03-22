Уникальная книга-головоломка "Кодекс Силенда" от Брэнди Уитни (Фото) Деревянная книга-головоломка Codex Silenda, разработанная дизайнером Брэнди Уитни (Brady Whitney), объединила в себе два излюбленных способа времяпрепровождения интеллектуалов: чтение и решение головоломок.