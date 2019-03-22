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Воскресенье, 24.03.2019
Уникальная книга-головоломка "Кодекс Силенда" от Брэнди Уитни (Фото)
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Уникальная книга-головоломка "Кодекс Силенда" от Брэнди Уитни (Фото)

Деревянная книга-головоломка Codex Silenda, разработанная дизайнером Брэнди Уитни (Brady Whitney), объединила в себе два излюбленных способа времяпрепровождения интеллектуалов: чтение и решение головоломок.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Литература, Книга, Книга-головоломка, Книга из дерева, Codex Silenda, Брэнди Уитни, Brady Whitney, Кодекс Силенда.
21:24 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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