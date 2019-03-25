Подарки для любителей почитать: ожидаемые книги апреля 2019 Апрель удивит нас разнообразием жанров. Читателей ждет перевод всемирно известного романа, вдохновившего Толкина на создание его культовых произведений. Самыми модными книгами сезона останутся детективные истории. Об этих и других литературных новинках месяца читайте в нашем апрельском обзоре.