Фэнтези для романтиков: топ книг где любовь переплетается с волшебством

Любовь – волшебное чувство, согласны? Вполне естественно, что тема любви прекрасно сочетается с фэнтези романами, где героям предстоит проверить свои чувства в мире, где магия и реальность сплелись воедино.