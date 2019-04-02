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Фэнтези для романтиков: топ книг где любовь переплетается с волшебством
Любовь – волшебное чувство, согласны? Вполне естественно, что тема любви прекрасно сочетается с фэнтези романами, где героям предстоит проверить свои чувства в мире, где магия и реальность сплелись воедино.
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