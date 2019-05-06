Какую книгу почитать: топ-10 книг июня 2019 года Мы изучили новинки июня заранее, чтобы вы могли встретить летние каникулы и отпуска вместе с увлекательными книгами. В нашей подборке вас ждут детективы, драмы, любовные романы, фантастика и биографическая история, мотивирующая на успех!