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Среда, 08.05.2019
Посмеемся от души: Популярная литература для смешливых философов
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Посмеемся от души: Популярная литература для смешливых философов

Изучив рейтинги лучших книг, заставляющих смеяться, мы выбрали для вас 25 самых популярных произведений. В нашем списке каждый найдет книгу, которая вызовет улыбку или гомерический хохот. Вас ждет солянка сборная из всевозможных жанров: детских и взрослых, приключенческих и философских, о смерти и о любви и так далее! Эти книги лучше всяких психологов излечат от уныния и депрессии. Готовы к смехотерапии? Погнали…
miridei.com
Фото: pixabay.com
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18:35 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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