Посмеемся от души: Популярная литература для смешливых философов Изучив рейтинги лучших книг, заставляющих смеяться, мы выбрали для вас 25 самых популярных произведений. В нашем списке каждый найдет книгу, которая вызовет улыбку или гомерический хохот. Вас ждет солянка сборная из всевозможных жанров: детских и взрослых, приключенческих и философских, о смерти и о любви и так далее! Эти книги лучше всяких психологов излечат от уныния и депрессии. Готовы к смехотерапии? Погнали…