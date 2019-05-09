ТОП-10 самых неприятных литературных героев

Герои, которые заставят вас трястись, если не от ненависти и омерзения, то от раздражения точно. Зразу подчеркнем, что подход к этому "кастингу" сугубо субъективный. Главным критерием отбора было желание закрыть книгу, когда доходило до этих персонажей.