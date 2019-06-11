Мировая классика: 8 лучших книг Федора Достоевского

Вряд ли кто-то будет оспаривать гениальность Федора Михайловича Достоевского как классика мировой литературы. А если кто-то и захочет поспорить, пусть сначала прочтет его лучшие произведения. Вдумчиво и медленно, и желательно не один раз. Иначе, никак. Ну, такой он, Достоевский. Его хочется перечитывать и перечитывать. Особенно эти 8 книг!