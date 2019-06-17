Книги-лауреаты Пулитцеровской премии, которые обязательны к прочтению

Лауреатов Пулитцеровской премии объявляют ежегодно 10 апреля, а в мае, в первый понедельник месяца, происходит награждение. Эта премия является одной из самых значимых в литературе, наравне с Букером и Нобелевской премией. Лауреатом ее быть престижно, авторы практически приравниваются к современным классикам. Вручается награда с 1917 года по сегодняшние дни.