Что почитать: литература для настоящих мужчин (Фото) Многие девушки искренне полагают, что читающие мужчины – это вымирающий вид. Смеем не согласиться с подобным утверждением и заявить, что сильная половина человечества также не может устоять перед действительно хорошей книгой. Однако стоит отметить - парни ценят сильные и глубокомысленные литературные произведения, их не прельщают пустые романы о любви. Итак, что же предпочитают наши мужчины?